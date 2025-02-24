Apple представила бета-версию iOS 18.4 с приоритетными уведомлениями

Американская корпорация Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 18.4, в которой появились «приоритетные уведомления». Система искусственного интеллекта Apple Intelligence будет анализировать входящие сообщения, выделять наиболее важные и отображать их выше остальных.

Функция отключена по умолчанию и активируется в настройках. Компания также расширила языковую поддержку Apple Intelligence, добавив французский, немецкий, испанский, японский и другие языки.

Кроме того, iOS 18.4 и iPadOS 18.4 теперь позволяют выбирать приложение для перевода по умолчанию, а в Европе — еще и навигационные сервисы. Владельцы гарнитуры Vision Pro смогут просматривать магазин приложений прямо с iPhone, а Apple News+ получил раздел с кулинарными рецептами.

Ранее Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e. Также компания выпустила экстренное обновление безопасности для iPhone и iPad.

Евгений Федуненко