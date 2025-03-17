Сегодня исполняется 66 лет министру обороны РФ Андрею Белоусову

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет помощник президента России Николай Патрушев:

— Уважаемый Андрей Рэмович, поздравляю Вас с днем рождения! Ваша беззаветная преданность Отечеству, широкий кругозор и рассудительность вызывают глубокое уважение и содействуют укреплению обороноспособности нашей страны. Желаю крепкого здоровья, удачи и новых достижений во имя Родины. Пусть Ваши личные качества продолжают вдохновлять военнослужащих и способствуют достижению Вооруженными силами Российской Федерации скорейшей победы.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»