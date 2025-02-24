В феврале Сочи вошел в топ направлений для спонтанных поездок

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для спонтанных путешествий в феврале. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 6% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Путешественники бронируют номера на курорте в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 2,6 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для спонтанных путешествий заняла Москва, которая собрала 17% бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет две ночи, а средняя стоимость одной ночи размещения — 3,9 тыс. руб.

Санкт-Петербург занял второе место с 10% бронирований. В среднем путешественники бронируют номера в культурной столице на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,4 тыс. руб.

В топ направлений для спонтанных путешествий также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,7 тыс. руб.

Замыкает топ-10 направлений для спонтанных путешествий в феврале Красная Поляна. Средняя стоимость одной ночи размещения на горнолыжном курорте составляет 8,2 тыс. руб.

Мария Удовик