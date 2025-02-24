Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США

Американский актер Киран Калкин получил награду Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана. Премия досталась ему за работу в комедийной драме «Настоящая боль». Церемония проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет сервисе Netflix.

Российский актер Юра Борисов, претендовавший на награду за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера, остался без премии. Среди других номинантов были Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

Киран Калкин ранее получил «Золотой глобус» за роль в «Настоящей боли», а также награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и номинацию на премию «Оскар». Юра Борисов также был номинирован на «Золотой глобус» и BAFTA. Победителей премии «Оскар» объявят 2 марта.

Новости компаний Все