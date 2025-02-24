Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США

Американский актер Киран Калкин получил награду Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана. Премия досталась ему за работу в комедийной драме «Настоящая боль». Церемония проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет сервисе Netflix.

Российский актер Юра Борисов, претендовавший на награду за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера, остался без премии. Среди других номинантов были Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

Киран Калкин ранее получил «Золотой глобус» за роль в «Настоящей боли», а также награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и номинацию на премию «Оскар». Юра Борисов также был номинирован на «Золотой глобус» и BAFTA. Победителей премии «Оскар» объявят 2 марта.