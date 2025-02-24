116,6 триллиона рублей составил объем национальной денежной массы (М2) на 1 февраля 2025 года, сообщил Банк России. Показатель оказался ниже оперативной оценки на 0,2 трлн руб. За январь в силу сезонности объем M2 снизился на 0,6%. Годовой темп прироста М2 не изменился и составил 19,2%, денежного агрегата М2Х с исключением валютной переоценки увеличился до 15,5% (в декабре — 15%). Основной вклад в годовой рост М2 внесли непереводные депозиты населения (12,2 процентного пункта, п. п.) и компаний (4,5 п. п.), вклад переводных депозитов физлиц составил 1 п. п., а компаний — 1,4 п. п. Вклад изменения объема наличных в динамику М2 был на уровне 0,1 п. п.