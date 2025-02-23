Овечкин сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном» и сократил отставание от рекорда Гретцки до 12 голов

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил три шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.

Овечкин довел счетчик голов в регулярных чемпионатах лиги до 882. По этому показателю нападающий занимает второе место, лидирует канадец Уэйн Гретцки (894).

Овечкин также повторил рекорд чешского форварда Яромира Ягра по числу победных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. У хоккеистов по 135 таких голов.

Помимо этого, россиянин сравнялся с Филом Эспозито по числу хет-триков в матчах НХЛ (по 32). Россиянин и канадец делят пятое место по этому показателю. Возглавляет этот перечень также Гретцки, в активе которого 50 хет-триков.

Всего на счету Овечкина 29 голов и 17 результативных передач в 41 матче текущего сезона.

Другими голами в составе «Вашингтона» отметились Том Уилсон, Джейкоб Чикрин, Коннор Макмайкл и Дилан Строум. У «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Джефф Скиннер.

«Вашингтон» лидирует в таблице дивизиона Метрополитен (84 очка в 57 матчах). «Эдмонтон» идет вторым в Тихоокеанском дивизионе (72 очка в 57 матчах).

Роман Левищев