Предлагаемые меры поддержки «Почты России» угрожают частным операторам

Готовящийся законопроект о нефинансовой поддержке АО «Почта России» стал предметом серьезной озабоченности в «Опоре России». Исполнительный директор организации Андрей Шубин в письме к Совфеду и Минцифры указывает на угрозу монополизации рынка и ущемление прав частных операторов, занимающих 5,5% рынка.

В письме, с которым ознакомился «Ъ», господин Шубин подчеркивает, что предлагаемые меры могут негативно сказаться на деятельности частных операторов почтовой связи, рекламораспространителей, а также представителей фармацевтической отрасли и владельцев интернет-магазинов. Он призывает не вводить монополию «Почты России» на доставку почты, печатных изданий и квитанций ЖКХ, а ограничить такую доставку только для лицензированных операторов.

Кроме того, в письме предлагается предоставить частным операторам право на доставку электронных документов и платежных документов. Также рекомендуется, чтобы «Почта России» могла продавать фармацевтические изделия только при наличии лицензии.

В Минцифры «Ъ» подтвердили, что законопроект находится на стадии обсуждения с представителями отрасли и заинтересованными ведомствами. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что законопроект поступил к ним на рассмотрение, и служба участвует в его проработке. В «Почте России» от комментариев отказались.

Подробнее — в материале «Ъ» «Почто только ''Почта''».