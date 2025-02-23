Израиль повысил уровень боеготовности на границе с Газой

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о повышении уровня боевой и оперативной готовности в приграничных с сектором Газа районах. Уточняется, что в этой зоне уровень активности изменится с частичной на полную.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 23 февраля, заявил, что армия страны готова в любой момент возобновить интенсивные бои в Газе. По его словам, оперативные планы для этих целей уже разработаны.

Палестинское движение «Хамас» ранее отказалось от проведения переговоров с посредниками, пока Израиль не освободит группу заключенных, заявил телеканалу «Аль-Джазира» представитель движения. Израиль должен был выпустить из тюрьмы 602 палестинских заключенных накануне. Однако власти Израиля отложили их освобождение на неопределенный срок. Причиной стали унижения израильских заложников и их «циничное использование в пропагандистских целях».

Последних израильских заложников в рамках первого этапа соглашения «Хамас» освободил вчера, 22 февраля. Двоих передали Красному Кресту в Рафахе, троих — в Нусейрате, еще одного израильтянина отпустили в городе Газа. «Хамас» уже заявил о готовности продолжать обмен, но для этого Израиль должен вывести войска из сектора Газа.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Освобождение обошлось без церемоний».