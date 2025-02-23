Ватикан: у папы римского наблюдается начало почечной недостаточности

Состояние папы Франциска, который продолжает лечение в римской клинике Джемелли, остается критическим, но с субботы, 22 февраля, у него не было респираторных приступов, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на пресс-службу Святого престола. Некоторые анализы крови понтифика показывают начальную легкую почечную недостаточность, добавили в Ватикане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Пресс-служба отмечает, что в целом состояние папы римского Франциска остается «под контролем», проблем с дыханием, которые были из-за астматического приступа накануне, сейчас нет, но ему продолжают давать кислород. «Папа в сознании, но прогнозы остаются сдержанными»,— говорится в очередном отчете о состоянии здоровья 88-летнего понтифика.

Отмечается, что сегодня папа Франциск принял участие в мессе для медицинского персонала, который ухаживает за ним в больнице.

88-летний папа римский был госпитализирован на прошлой неделе, у него диагностирована двусторонняя пневмония. 19 февраля швейцарская Blick сообщила, что гвардейцы папы римского Франциска начали репетировать его похороны.

Что пишут мировые СМИ о возможной отставке папы римского Франциска — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская, Ольга Семеновых