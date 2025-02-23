Главные новости за неделю 17– 23 февраля. Ростов-на-Дону и область

Врио губернатора Дона Юрий Слюсарь поручил минимущества и минстрою региона «привести в порядок» нормативно-правовую базу Ростовской области в сфере градостроительства до 1 июня 2025 года. В это время разрешения на новую стройку выдаваться не будут.

Власти Ростовской области установили лимит в 14 млрд руб. на льготное кредитование региональных агропредприятий на период весенних полевых работ.

На Дону расширен перечень участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатное получение земельного участка в собственность. Теперь в него входят добровольцы, которые заключили контракт с войсками национальной гвардии РФ.

В Совете Федерации опровергли слухи о вызове на допрос сенатора, экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Депутаты заксобрания Ростовской области прекратили полномочия своего коллеги Владимира Ревенко в связи с его переходом на работу в региональное правительство.

В Ростовской области ветеранам Великой Отечественной войны будут назначены единовременные выплаты к 80-летию Победы. Их размер составит от 50 до 80 тыс. руб.

Ленинский суд Ростова избрал меру пресечения заместителю губернатора — министру сельского хозяйства Ростовской области Константину Рачаловскому. Он отправлен под домашний арест до 17 апреля 2025 года.

Суд донской столицы на два месяца арестовал советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Это связано с началом расследования по обвинению в превышении полномочий.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении своим первым заместителем по вопросам экономического развития региона Алексея Господарева.

В Ростовской области планируется увеличить темпы строительства новых школ к 2031 году на 18% — до 46 объектов. Это позволит региону полностью перейти на односменное обучение.

В правительстве Ростовской области могут создать министерство архитектурной политики и развития агломераций. Курировать его будет вице-губернатор Владимир Ревенко.

Швейный цех компании «Глория Джинс» в Новошахтинске прекратит свою деятельность 28 февраля. Это приведет к потере сотен рабочих мест.

Ростовская область вошла в число пяти пилотных регионов, в которых выпускникам девятых классов можно будет сдавать два экзамена вместо четырех при поступлении в техникумы и колледжи.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск прокуратуры Ростовской области, наложив арест на счета ставропольского ООО «Автомагистраль СК». Компания выступала подрядчиком реконструкции парка «Дружба» в донской столице.

Московский ФК «Динамо» приобрел полузащитника Данила Глебова у ростовского клуба в последний день зимнего трансферного окна. Ранее донской клуб отзаявил капитана команды, однако 20 февраля его вернули в заявку.

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора оштрафовало компанию «Лукойл-Ростовэнерго» на 400 тыс. руб. Причина — неисполнение предписания по устранению нарушений на Ростовской ТЭЦ-2.

Заместителю начальника ГУ МВД России по Ростовской области — начальнику Главного следственного управления Юлии Однораловой присвоено звание генерал-майора юстиции.

Экс-прокурор донской столицы Олег Фрикель назначен на должность первого заместителя прокурора Северной Осетии-Алании. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 3 февраля.

В Ростове произошел пожар на складе с макулатурой. Площадь возгорания составила около 1,8 тыс. кв. м.

В Ростовской области подорожал проезд почти на 20 региональных маршрутах с начала февраля.