В Ростовской области будет приведено в порядок градостроительное законодательство

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил минимущества и минстрою региона «привести в порядок» нормативно-правовую базу региона в сфере градостроительства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

«Поставил задачу привести в порядок всю необходимую документацию до 1 июня и провести анализ ранее выданных документов. В это время разрешения на новую стройку выдаваться не будут», — пояснил господин Слюсарь.

Он добавил, что основная проблема строительства многоквартирных домов в Ростовской области заключается в рассинхронизации его процессов: рядом с высотками не хватает школ, детских садов и необходимых коммуникаций. «Мы пойдем по пути передовых регионов — через комплексное развитие территорий», подчеркнул Юрий Слюсарь.

Поручение связано с временном приостановлением выдачи разрешений на строительство многоэтажек в донской столице, которое действует с 1 декабря 2024 года. Как писал «Ъ-Ростов», рассматривать заявки планируется начать не раньше второго полугодия 2025 года.

Анастасия Казуков