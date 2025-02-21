В Новошахтинске 28 февраля закроется швейный цех компании «Глория Джинс»

Швейный цех компании «Глория Джинс» в Новошахтинске прекратит свою деятельность 28 февраля, что приведет к потере работы для сотен сотрудников. Об этом Rostov.aif.ru рассказали сотрудники цеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Компания «Глория Джинс» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 1997 году. Основатель бренда — Владимир Мельников, генеральный директор — Максим Басов. По данным на сайте компании, за прошлый год в производственный кластер входило 18 предприятий. Средняя зарплата сотрудников составляла 75-100 тыс. руб. Ранее сообщалось о закрытии предприятий в Шахтах и Новошахтинске, где работают более 2,5 тыс. человек.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ведутся переговоры с инвесторами для покупки фабрик. Однако крупнейшая компания «Элис Фэшн Рус» отказалась от приобретения цехов «Глория Джинс», указав на рост процентных ставок и изменение ценовой политики интернет-магазинов. Власти продолжают поиск решений для сохранения рабочих мест.

Тат Гаспарян