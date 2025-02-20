Капитан «Ростова» Данил Глебов перешел в московский ФК «Динамо»

Московское «Динамо» приобрело полузащитника Данила Глебова у ростовского клуба в последний день зимнего трансферного окна. Об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Ростов» Фото: ФК «Ростов»

Накануне донской клуб отзаявил капитана команды, однако 20 февраля Данила Глебова вернули в заявку. По данным портала «Чемпионат», за игрока было предложено €7 млн, с возможными дополнительными €1 млн в виде бонусов.

В новом клубе Данил Глебов будет выступать под номером 15. Он присоединился к «Ростову» в 2018 году и в текущем сезоне провел 24 матча, забив один гол и сделав одну голевую передачу.

Тат Гаспарян