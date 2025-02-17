Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Алексей Господарев назначен замгубернатора по вопросам экономического развития

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении своим первым заместителем по вопросам экономического, инвестиционного развития региона, международного и межрегионального сотрудничества, имущественно-земельных отношений и торговой деятельности Алексея Господарева. Об этом сообщил Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Надеюсь на плодотворную работу и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей»,— написал Юрий Слюсарь.

Алексей Господарев родился в Белой Калитве. Работал в различных органах власти федерального уровня. В его ведении находились вопросы развития сельского хозяйства, промышленности и энергетики России. Чиновник отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в отношении заместителя губернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...