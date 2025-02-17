Алексей Господарев назначен замгубернатора по вопросам экономического развития

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении своим первым заместителем по вопросам экономического, инвестиционного развития региона, международного и межрегионального сотрудничества, имущественно-земельных отношений и торговой деятельности Алексея Господарева. Об этом сообщил Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Надеюсь на плодотворную работу и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей»,— написал Юрий Слюсарь.

Алексей Господарев родился в Белой Калитве. Работал в различных органах власти федерального уровня. В его ведении находились вопросы развития сельского хозяйства, промышленности и энергетики России. Чиновник отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в отношении заместителя губернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

Ева Китаева