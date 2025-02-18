В Ростовской области подорожал проезд почти на 20 региональных маршрутах

С начала февраля произошли изменения тарифов на 17 межмуниципальных автобусных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития платёжных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Проезд подорожал на маршрутах №112: Самарское – Ростов-на-Дону 203 руб., №18: Самарское – х. Павловка 188 руб., №23: с. Самарское – с. Ново-Николаевка 50 руб., №271: В. Петровка – Ростов-на-Дону 232 руб., с. Самарское – 3-е отд. Каяльский 107 руб., №25: с. В. Петровка - с. Самарское 64 руб., №272: п. Воронцовка – г. Ростов-на-Дону 172 руб., №273: п. Каяльский – г. Ростов-на-Дону 232 руб., №274: с. Новобатайск – г. Ростов-на-Дону 225 руб., №276: с. Новониколаевка – г. Ростов-на-Дону 217 руб., №277: с. Самарское – г. Ростов-на-Дону 168 руб., №278: п. Суходольск – г. Ростов-на-Дону 170 руб., №601/2: Белая Калитва — Ростов-на-Дону 930 руб., №603: Белая Калитва — Новочеркасск 790 руб., №605: Ростов-на-Дону — п. Горняцкий: 930 руб., №919: п. Горняцкий — Каменск-Шахтинский: 390 руб. и №280/1: с. Кулешовка – Ростов-на-Дону 99 руб.

Кроме того, с 12 февраля увеличился тариф на маршруте №215/1 Азов — Ростов-на-Дону до 185 руб.

Ева Китаева