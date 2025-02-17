Власти Ростовской области планируют создать новое министерство

В правительстве Ростовской области планируется создать министерство архитектурной политики и развития агломераций. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области

«Мы, конечно, подумываем над тем, чтобы отдельно создать министерство архитектурной политики и развития агломераций, для того, чтобы идеологическую концептуальную составляющую, связанную с продуманной, правильной, архитектурно обоснованной, соответствующей историческому облику не только Ростова, но и других городов, ввести в качестве нашего приоритета»,— заявил Юрий Слюсарь.

Курировать министерство будет вице-губернатор Владимир Ревенко.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что экс-глава донского филиала «Газпрома» Владимир Ревенко назначен вице-губернатором Ростовской области.

Ева Китаева