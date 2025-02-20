На Дону расширен перечень участников СВО, имеющих право на бесплатную землю

На Дону расширен перечень участников специальной военной операции и членов их семей, имеющих право на бесплатное получение земельного участка в собственность. Соответствующие поправки в областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» были приняты депутатами законодательного собрания региона на очередном заседании 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе заседания председатель заксобрания региона Александр Ищенко пояснил, что ранее закон предусматривал бесплатное получение земли только для участников СВО, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами РФ. Теперь в перечень входят добровольцы, которые заключили контракт с войсками национальной гвардии РФ.

В Ростовской области планируется создать общедоступный реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены участникам СВО и членам их семей. Кроме того, будут установлены их предельные размеры.

Анастасия Казуков