Донской парламент прекратил депутатские полномочия Владимира Ревенко

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области прекратили полномочия своего коллеги Владимира Ревенко. Это произошло на сегодняшнем 17-м заседании парламента Дона. Такое решение связано с переходом господина Ревенко на работу в областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Владимир Ревенко избирался в ЗСРО V и VI созывов, а в VII созыве возглавлял фракцию партии «Единая Россия». До недавнего времени он руководил донским филиалом «Газпрома». Однако покинул этот пост 12 февраля, когда врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь указом назначил Владимира Ревенко своим первым заместителем.

На новой должности он будет курировать вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры и территориального развития

Дмитрий Ковалевский