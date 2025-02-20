В Ростове на счета подрядчика реконструкции парка «Дружба» наложен арест

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростовской области удовлетворил иск прокуратуры региона и наложил арест на имущество, а также счета ставропольского ООО «Автомагистраль СК». Информация об этом опубликована в картотеке суда. Компания выступала подрядчиком реконструкции парка «Дружба» в донской столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство обратилось в суд с иском о признании недействительным соглашение между ООО «Автомагистраль СК» и бюджетным учреждением «Парк культуры и отдыха "Дружба"» на реконструкцию объекта. В заявлении также содержится требование о возврате 224,9 млн руб., выплаченных подрядчику в качестве аванса.

Как писал «Ъ-Ростов», ООО «Автомагистраль СК» стало победителем конкурса на благоустройство парка в 2022 году. Начальная стоимость контракта составляла 562 млн руб. Планировалось, что подрядчик обустроит пешеходные дорожки и пандусы, спортивные и детские площадки, установит скамейки, теневые навесы, оборудует сценический комплекс.

В 2023 года в компании заявили, что из-за санкций стоимость используемых отечественных и импортных материалов значительно выросла. С того момента срок завершения работ на объекте неоднократно переносился. Изначально завершить благоустройство предполагалось в ноябре 2024 года.

В конце января Ленинский районный суд Ростова арестовал четверых руководителей коммерческих фирм по делу о мошенничестве при благоустройстве парка. По информации ТАСС, фигуранты получили аванс 150 млн руб. на проведение работ. Из них 39 млн руб. они похитили.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Автомагистраль СК» было зарегистрировано в Ессентуках в 2014 году. Основной вид деятельности организации — строительство автодорог и магистралей. Гендиректором указан Сергей Казеко. Выручка компании в 2023 году составила 720 млн руб., чистый убыток — 6,9 млн руб.

Анастасия Казуков