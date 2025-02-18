На Дону отменят сдачу четырех экзаменов для поступления в техникумы и колледжи

Ростовская область вошла в число пяти пилотных регионов, в которых выпускникам девятых классов можно будет сдавать всего два экзамена при поступлении в техникумы и колледжи, сообщил депутат Законодательного собрания региона Владимира Срабонянц в своем Telegram-канале.

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По словам депутата, Государственная Дума приняла в первом чтении соотвествующий законопроект. Ранее для поступления требовалось сдать четыре предмета.

Пока, помимо Ростовской области, в этом списке есть Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Республика Северная Осетия-Алания. «Однако ко второму чтению законопроекта список регионов, в которых будут реализованы нормы закона, может быть расширен», - поясняет Владимира Срабонянц.

Нововведение направлено на упрощение процесса поступления в средние профессиональные учебные заведения и бесплатное получение профессии для выпускников девятых классов.

Снежана Стодольская