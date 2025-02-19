Донской минсельхоз выделил 14 млрд рублей на льготное кредитование аграриев

Власти Ростовской области установили лимит в 14 млрд руб. на льготное кредитование региональных агропредприятий на период весенних полевых работ. Прием заявок уже открыт — сообщила первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ольга Горбанева на заседании донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Для приоритетных направлений сельского хозяйства займы выдают под 8,3% годовых, для неприоритетных — под 12,5%. По словам Ольги Горбаневой, в 2025 году ожидается увеличить урожай зерновых и зернобобовых культур до 13,7 млн т. — это почти на 20% больше, чем в неудачном для сельского хозяйства 2024 году, однако ниже, чем в рекордном 2023 году, когда в регионе собрали 16,2 млн т зерна.

К настоящему времени на донских полях взошли 91,6% посевов или 2,6 млн га, почти 240 тыс. га — не пережили зиму. По словам чиновницы, в декабре и январе в регионе сохранялся недостаток осадков, а температура оставалась выше благоприятных для озимых культур отметок.

Дмитрий Ковалевский