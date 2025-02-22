Экс-замгубернатора Виктор Гончаров арестован на два месяца по делу о превышении полномочий

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Арест связан с началом расследования по обвинению в превышении полномочий. Суд постановил избрать Виктору Гончарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Адвокат Виктора Гончарова сообщил агентству, что арестованный вину не признает.

Господин Гончаров был назначен советником в сентябре 2023 года. До этого в 2010–2014 годах занимал пост замгубернатора Ростовской области.

Его задержали 21 февраля. Было возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он, как и ранее задержанный министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский, причастен к незаконной выдаче субсидий предприятиям АПК.

Сергей Иванов