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обновлено 19:24

В Совфеде опровергли слухи о вызове на допрос Василия Голубева

Генпрокуратура не обращалась в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора, экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он также назвал сообщения о допросах парламентария «недобросовестной манипуляцией».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это недобросовестное манипулирование», — сказал Андрей Клишас.

Как ранее сообщал 161.ru, Совет Федерации отклонил второе представление Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности Василия Голубева. По словам собеседника издания, ведомство готовит третье представление, в которое, по требованию Сената, вложит дополнительные материалы. Также в среду, 19 февраля, портал писал, что господина Голубева пригласили на допрос в СКР.

Анастасия Казуков

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