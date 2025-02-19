В Совфеде опровергли слухи о вызове на допрос Василия Голубева

Генпрокуратура не обращалась в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора, экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он также назвал сообщения о допросах парламентария «недобросовестной манипуляцией».

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«Сенатор Голубев работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это недобросовестное манипулирование», — сказал Андрей Клишас.

Как ранее сообщал 161.ru, Совет Федерации отклонил второе представление Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности Василия Голубева. По словам собеседника издания, ведомство готовит третье представление, в которое, по требованию Сената, вложит дополнительные материалы. Также в среду, 19 февраля, портал писал, что господина Голубева пригласили на допрос в СКР.

Анастасия Казуков