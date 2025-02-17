Экс-прокурор Ростова стал первым зампрокурора Северной Осетии
Бывший прокурор донской столицы Олег Фрикель назначен на должность первого заместителя прокурора Северной Осетии-Алании. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 3 февраля. Информация об этом размещена на сайте прокуратуры республики.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания
Олег Фрикель в 1993 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова. С 1998 года служит в органах прокуратуры на различных должностях. Последние три года занимал пост прокурора Ростова, а до этого руководил прокуратурой Томска.
Об уходе господина Фрикеля с должности прокурора Ростова стало известно в начале февраля.