Замначальника донского ГУ МВД присвоено звание генерал-майора юстиции

Заместителю начальника ГУ МВД России по Ростовской области — начальнику Главного следственного управления Юлии Однораловой присвоено звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 21 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ростовской области Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Юлия Одноралова родилась в 1982 году в Ростове-на-Дону. Получила два высших образования — юридическое и экономическое. Работать в органах внутренних дел начала в сентябре 2003 года в должности следователя следственного отдела при отделе внутренних дел Советского района донской столицы. Затем она занималась расследованиями бандитизма и криминальных банкротств.

В 2013 году госпожа Одноралова возглавила следственную часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. На должность заместителя начальника донского главка — начальника Главного следственного управления она была назначена 4 декабря 2023 года.

За годы работы была награждена медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» III, II, I степени.

Анастасия Казуков