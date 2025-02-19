В Ростовской области строительство новых школ будет увеличено на 18%

Власти Ростовской области планируют увеличить темпы строительства новых школ к 2031 году на 18% — до 46 объектов. За прошедшие шесть лет было возведено 39 образовательных учреждений. Об этом сообщил первый замгубернатора Дона Игорь Гуськов в ходе заседания регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства строительства Ростовской области Фото: пресс-служба министерства строительства Ростовской области

По словам господина Гуськова, строительство новых школ позволит региону полностью перейти на односменное обучение. В настоящее время только 24 из 55 муниципалитетов Ростовской области обеспечивают обучение в одну смену, в остальных образовательные учреждения работают в две смены.

Гуськов также отметил, что демографический прогноз до 2030 года показывает снижение числа учащихся в восьми муниципалитетах. В связи с этим, к 2028 году в этих районах будет достаточно существующих мощностей для организации односменного обучения, и строительство новых школ там не потребуется.

Анастасия Казуков