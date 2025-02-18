«Лукойл-Ростовэнерго» оштрафован из-за нарушений на Ростовской ТЭЦ-2

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора оштрафовало компанию «Лукойл-Ростовэнерго» на 400 тыс. руб. за неисполнение предписания по устранению нарушений, выявленных на Ростовской ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Специалисты надзора провели внеплановую проверку на теплоэлектроцентрали, по итогом которой было установлено десять нарушений. Среди них — невыполнение работ по восстановлению целостности обмуровки стенок паровых и водогрейных котлов, также не была устранена течь паропровода.

В случае выхода из строя энергетических котлов Ростовской ТЭЦ в холодное время года теплоснабжение потребителей может быть ограничено.

Штраф 400 тыс. руб. был назначен юридическому лицу (по ч. 11 статьи 19.5 КоАП РФ). Кроме того, двум должностным лицам компании выписаны штрафы на общую сумму 60 тыс. руб.

Согласно данным Rusprofile.ru, ООО «Лукойл-Ростовэнерго» было зарегистрировано в Ростове в 2009 году. Основная деятельность компании — производство электроэнергии. Генеральным директором указан Сергей Левченко. За 2023 выручка составила 11 млрд руб., чистый убыток — 1,4 млрд руб.

Анастасия Казуков