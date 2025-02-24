Небольшие игроки рынка фармритейла начали продавать свои бизнесы лидерам

Десять крупнейших аптечных сетей в России, включая «36,6» и «Риглу», контролирует 47,9% рынка розничных продаж лекарств и медицинских изделий, свидетельствуют данные консалтинговой компании AlphaRM, предоставленные «Ъ». Эксперты отмечают, что небольшие игроки на фоне снижения рентабельности и изменений в налогообложении вынуждены продавать свои бизнесы.

По итогам 2024 года сеть «36,6» увеличила количество своих аптек на 18,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,5 тыс. точек. Это стало возможным благодаря сделкам по слиянию и поглощению, включая приобретение 158 аптек сети «Аптека для бережливых» в Санкт-Петербурге и других регионах. Также в декабре «36,6» приобрела около 60 аптек сети «Мицар-Н» в Москве и других областях. В результате, рост сопоставимых продаж компании составил 13%, а общая выручка увеличилась на 29,6%, достигнув 97 млрд рублей.

Лидером по приросту новых аптек в 2024 году стала сеть «Ригла», которая открыла 1,3 тыс. новых точек. Сеть продолжает активно расширяться, и недавно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ее покупку 32 аптечных сетей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Ожидается, что это позволит «Ригле» занять доминирующее положение в Камчатском крае, Сахалине и Хабаровском крае, что вызвало стандартные предписания ФАС по защите конкуренции.

Согласно данным AlphaRM, на топ-5 аптечных сетей приходится 32,4% рынка. Доля «Апреля» составляет 9,1% (194 млрд рублей), «Риглы» — 7,9% (169 млрд рублей), «Планеты здоровья» — 5,6% (120 млрд рублей), «Имплозии» — 5,3% (114 млрд рублей), а «36,6» — 4,5%.

Процесс консолидации в фармритейле начался еще до пандемии и значительно ускорился в ее ходе. Если по итогам третьего квартала 2019 года доля топ-20 аптечных сетей на рынке розничных продаж составляла 60%, то к третьему кварталу 2024 года этот показатель вырос до 67,4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продажи лекарств попали в кассу».