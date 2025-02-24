Владимир Путин наградил новых Героев России

Президент Владимир Путин 23 февраля вручил в Кремле золотые звезды Героев России 11 военнослужащим Министерства обороны и Росгвардии. В число награжденных, в частности, вошли младший сержант Андрей Григорьев из Якутии, прославившийся после распространения в интернете видеозаписи его рукопашной схватки с бойцом ВСУ, командир мотострелковой бригады Андрей Буйлов, за два дня до награждения получивший звание генерал-майора, а также офицеры Росгвардии Марат Тибилов и Андрей Филоненко, отличившиеся в ходе боев в Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Выступая в начале церемонии, президент поздравил всех присутствующих с Днем защитника Отечества, выразив уверенность, что участники специальной военной операции (СВО) «верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов» и, как и их предки, «отважно борются за правду и справедливость». Среди награжденных, отметил господин Путин, «командиры штурмовых групп и специальных соединений, офицеры войск национальной гвардии, операторы дронов, саперы, разведчики», усилиями которых страна «достигает поставленных целей».

От имени Героев выступили Иван Гудков и Андрей Филоненко. Подполковник Гудков заявил, что расценивает свое награждение как оценку заслуг «всего личного состава вверенного ему подразделения». А майор Филоненко напомнил девиз Росгвардии — «Всегда на страже» — и пообещал «бить врага до нашей полной победы».

После вручения наград Владимир Путин, указав на находящиеся в зале портреты Петра Великого и других прежних «глав государства Российского», напомнил, что под их командованием «наши предки добивались выдающихся результатов, блестящих побед во имя Отечества». «И мы пользуемся всем тем, что нам оставили наши отцы и деды, прадеды. Хочу вам сказать — вы делаете это достойно»,— поблагодарил он военнослужащих. «Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно так сказать: на наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия — защитить Россию»,— резюмировал президент.

Афанасий Сборов