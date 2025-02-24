Слепому указали путь в колонию

С необычной правовой коллизией предстоит разобраться Верховному суду (ВС) Дагестана. Уроженец этой республики Рафик Идрисов, в конце 2023 года осужденный за организацию убийства тринадцатилетней давности, был освобожден из мест заключения намного раньше срока по состоянию здоровья. Однако это решение было отменено кассационной инстанцией по требованию родственников жертвы преступления и прокуратуры, и осужденного отправили обратно в колонию до окончания разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Приговор 56-летнему Рафику Идрисову Московский городской суд вынес в октябре 2023 года. Ему инкриминировалась организация убийства бизнесмена Абдулмеджида Гасанова, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Преступление было совершено в Москве на улице Ивана Бабушкина 28 апреля 2010 года. Мотивом, как установили следствие и суд, стала «личная неприязнь» Рафика Идрисова к жертве — между ними ранее случился конфликт. К исполнению убийства были привлечены некие Гамлет Кельбисов и Мухтар Алибеков. Бизнесмен был расстрелян из автомата Калашникова, когда на своей иномарке въехал во двор дома, где проживал. Потерпевший скончался на месте.

В июле 2017 года Кельбисов и Алибеков были осуждены на внушительные сроки. Идрисов долгое время находился в розыске. В итоге Мосгорсуд признал его виновным и назначил ему в виде наказания 13 лет колонии. Отбывать срок его отправили в Дагестан. Однако в заключении с учетом ареста осужденный оставался всего около трех лет. Как рассказал “Ъ” его адвокат Марат Пирмагомедов, на момент вынесения приговора Идрисов ослеп и уже не мог самостоятельно себя обслуживать, да и в целом за время пребывания под стражей его здоровье оказалось подорвано. Адвокат подал ходатайство об освобождении подзащитного от отбытия наказания по состоянию здоровья. Но Кировский райсуд Махачкалы, в юрисдикции которого находится колония №2 УФСИН РФ по Дагестану, в мае 2024 года Марату Пирмагомедову в удовлетворении ходатайства отказал. Защитник обжаловал это решение в республиканском Верховном суде, где его обращение сочли вполне обоснованным. В частности, потому, что из приложенного к ходатайству заключения врачебной комиссии следовало, что осужденный Идрисов из-за болезни, которая входит в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, уже «не может содержаться в исправительном учреждении на общих основаниях». В результате ВС освободил Идрисова как от основного наказания — отбытия срока, так и от дополнительного — полутора лет ограничения свободы после освобождения. Фигурант вышел на свободу.

Такой поворот событий категорически не устроил потерпевших — родных погибшего Абдулмеджида Гасанова, а также республиканскую прокуратуру, подавших в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске соответственно жалобу и представление. В жалобе потерпевшие указали, что слепота не может являться основанием для освобождения Рафика Идрисова, поскольку проявились она у осужденного не во время отбытия наказания, а задолго до этого, и такое основание для освобождения является существенным нарушением УК РФ. Тем более, отмечалось в жалобе, что Мосгорсуд уже учел состояние здоровья подсудимого при вынесении приговора.

В свою очередь, заместитель прокурора Дагестана в своем представлении указал, что Верховным судом Дагестана не была изучена возможность прохождения лечения Идрисова в местах лишения свободы. Кроме того, осужденный не предпринимал действий по заглаживанию вреда и возмещению ущерба. А самое главное, настаивал прокурор, заболевание Идрисова не относится к числу препятствующих отбыванию наказания.

В результате кассационный суд удовлетворил прокурорское представление и жалобу потерпевших. При этом он не только принял их доводы, но и посчитал существенным нарушением то обстоятельство, что ВС Дагестана освободил Идрисова от дополнительного наказания — ограничения свободы, ничем это не мотивировав. В результате апелляционная жалоба адвоката Пирмагомедова была возвращена на новое рассмотрение в республиканский ВС.

При этом стоит отметить, что кассационный суд, отменив постановление ВС Дагестана, не решил вопрос о взятии Рафика Идрисова под стражу после его освобождения — оказалось, что данный вопрос нормами закона не урегулирован. Не стал решать этот вопрос и республиканский Верховный суд. Ввиду этого начальник УФСИН России по Дагестану обратился за разъяснениями в Кировский райсуд Махачкалы. Оттуда пришел ответ за подписью заместителя председателя суда, в котором сообщалось, что Идрисова требуется водворить в колонию, поскольку «первоначальное решение Верховного суда Дагестана о фактическом освобождении Идрисова от наказания было отменено» и ввиду этого «подлежащим исполнению судебным актом является приговор Мосгорсуда от 25 октября 2023 года». В результате сотрудники ФСИН вернули Идрисова в ИК №2.

Теперь уже адвокат посчитал такие действия незаконными и подал в судебную коллегию Верховного суда Дагестана жалобу. В ней господин Пирмагомедов потребовал отмены решения о водворении его подзащитного в колонию, поскольку оно было сделано на основании справки (разъяснения) райсуда, хотя такая процедура должна была бы проводиться по отдельно принятому судебному решению. При этом, согласно УПК, решение о водворении в ИК должен принимать не районный суд, а равнозначный по уровню Мосгорсуду Верховный суд Дагестана.

«Действующее законодательство не содержит норм исполнения решения суда о повторном водворении в колонию освобожденного от отбывания наказания по состоянию здоровья осужденного,— сказал “Ъ” адвокат Марат Пирмагомедов.— С такой правовой коллизией, по моим данным, в нашей стране еще не сталкивались. Поэтому решение Верховного суда Дагестана будет иметь важное значение для уголовного судопроизводства».

Алексей Соковнин