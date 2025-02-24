Титан расплавил плечи

Капитализация одного из крупнейших мировых производителей титанового проката «ВСМПО-Ависма» выросла на 30% за неделю на фоне сообщений о планах Boeing вернуться к закупкам российского титана. До военных действий на Украине корпорация обеспечивала 30% глобальных поставок авиационного титана. Рост акций носит спекулятивный характер, но дополнительная потребность в металле у крупных потребителей действительно может появиться на фоне дефицита титана в мире в среднесрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Акции производителя титана «ВСМПО-Ависма» по итогам торгов 21 февраля на Московской бирже выросли на 30% неделя к неделе, до 40,5 тыс. руб. за бумагу. В моменте 20 и 21 февраля стоимость акции превышала 42 тыс. руб. Капитализация компании выросла до 467,86 млрд руб.

Котировки росли на фоне начала переговоров США и РФ, а также сообщений Telegram-канала Shot о планах Boeing вернуться к закупкам российского титана и поставкам техники в РФ. Официального подтверждения сообщения не получили. Первый вице-премьер Денис Мантуров 21 февраля заявил, что с предложениями по возвращению в Россию авиационной техники Boeing к правительству никто не приходил, но рассматривать сотрудничество с компанией РФ готова. В Boeing “Ъ” оперативный комментарий не предоставили.

Авиационная отрасль — ключевой потребитель титана. До начала военных действий РФ на Украине в 2022 году «ВСМПО-Ависма» занимала около 30% рынка авиационного титана. Доля титана из РФ в потреблении Boeing и Airbus оценивалась в 40–60%. И «ВСМПО-Ависма» поставляла не только титановую губку, а ряд комплектующих. Промышленный эксперт Леонид Хазанов говорит, что иностранные производители титана в основном заинтересованы в поставках полуфабрикатов. В 2019 году производство «ВСМПО-Ависма» оценивалось в 27–30 тыс. тонн титанового проката, отмечает главный стратег «Вектор Капитала» Максим Худалов.

Титан не относится к биржевым металлам. Цены на него сильно зависят от сложности проката и глубины передела. По словам господина Худалова, в среднем титан на мировом рынке может стоить в диапазоне $5,5–8 тыс. за тонну. Цены на особенно сложные, например, сварные, детали могут доходить до $24 тыс. за тонну.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что выпуск титана растет в Китае и на Ближнем Востоке, анонсировались планы расширения проектов в Японии и запуска производства титановой губки в Саудовской Аравии. Но, считает он, в среднесрочной перспективе есть риск дефицита металла. По словам аналитика, спрос на титан и детали из него растет быстрее, чем производство: в следующие десять лет прирост потребления ожидается в 7–8% в год, в том числе за счет авиационной отрасли Китая. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что Китай в 2024 году увеличил импорт российского титана на 44% год к году, до 3,7 тыс. тонн. По его словам, помимо транспортной отрасли, рост потребления титана в ближайшие годы может быть обеспечен за счет возобновляемой энергетики, а также опреснения воды. Аналитики рейтингового агентства «Русмет» ждут, что мировой спрос на титан к 2050 году удвоится. В материалах Еврокомиссии объем мирового потребления титана оценивался на уровне 160 тыс. тонн в год.

В «ВСМПО-Ависма» сообщили “Ъ”, что часть потерянных экспортных объемов заменил внутренний рынок, на котором потребление титана в последние несколько лет относительно стабильное. «Перспективы роста титанового рынка в России зависят напрямую от планов промышленности по реализации новых проектов, в которых необходим титан»,— заявили в корпорации.

На момент принятия в 2022 году Комплексная программа развития авиационной отрасли (КПГА) до 2030 года предусматривала выпуск 1,08 тыс. гражданских самолетов. В мае 2024 года Минпромторг скорректировал планы по объемам и срокам производства до 994 воздушных судов к 2031 году. Сокращение затронуло небольшие региональные самолеты, а не магистральные. В 2024 году встал вопрос о необходимости повторной корректировки КПГА (см. “Ъ” от 9 августа 2024 года), но пока этого не произошло. В целом ряд собеседников “Ъ” в отрасли и экспертном сообществе с момента утверждения КПГА сомневались в реалистичности выхода на декларируемые объемы производства в обозначенные сроки. По оптимистичным оценкам, наладить серийное производство, близкое к намеченным целям, можно будет с 2028–2030 годов при условии решения проблемы с дефицитом комплектующих в условиях высокой загрузки предприятий ОПК. В АКРА оценили объем потребления титана в РФ в 2024 году в пределах 20 тыс. тонн.

Полина Трифонова, Айгуль Абдуллина