Экзитполы показали победу ХДС/ХСС на выборах в Германии

Блок партий Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на досрочных выборах в Бундестаг Германии, следует из экзитпола, который публикует ZDF. ХДС/ХСС набирает 28,5% голосов. Явка на выборах составила 83%.

Согласно экзитполам, на втором месте — крайне правая «Альтернатива для Германии» с 19,8% голосов. При этом Социал-демократическая партия, к которой принадлежит Олаф Шольц, занимает третье место, опустившись до исторического минимума в 16,5%. Левоцентристская партия «Союз-90»/«Зеленые» набирает 12% голосов.

В среду, 19 февраля, прошел последний раунд теледебатов между действующим канцлером Германии социал-демократом Олафом Шольцем и лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем. Предметом дискуссии были внутренние проблемы страны, касающиеся миграции, экономики и энергетики.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Итоги предсказуемы, состав коалиции — тоже».