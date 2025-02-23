FT: прибыли Shein в прошлом году упали почти на 40%

Чистая прибыль китайского интернет-ритейлера Shein в 2024 году составила $1 млрд. Это почти на 40% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники, которые упоминают закрытые предварительные расчеты. Итоговую годовую отчетность компания Shein пока не публиковала.

По данным тех же источников FT, продажи ритейлера по итогам 2024 года выросли на 19%, до $38 млрд. Показатель чистой прибыли и продажи оказались гораздо ниже, чем компания прогнозировала годом ранее: $4,8 млрд и $45 млрд соответственно. Такие результаты добавляют сложностей китайскому ритейлеру, который в условиях геополитической напряженности и жесткой конкуренции со стороны другого крупного интернет-ритейлера, Temu, готовится к первичному размещению акций в Лондоне и рассчитывает на высокую оценку стоимости активов. В ходе последнего раунда финансирования в 2023 году стоимость Shein оценивалась в $66 млрд. В начале 2025 года инвесторы продавали свои доли в Shein на закрытом рынке, исходя из оценки уже $45 млрд. На прошлой неделе инвесторы призвали руководство снизить оценочную стоимость до $30 млрд, чтобы легче пройти процедуру размещения в Лондоне.

Алена Миклашевская