Автострахование обгоняет брокеров

Рынок страховых брокеров демонстрирует двузначные темпы роста. Однако в 2024 году, несмотря на увеличение вознаграждения за свои услуги на 11,7%, по темпам он проиграл рынку non-life страхования (на 0,9 п. п.). Отчасти это связано с высокими темпами роста автострахования, в котором доля брокерских услуг невелика. Кроме того, на рынке перестрахования растет доля государственной перестраховочной компании, что также ведет к снижению выручки у брокеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024 году объем рынка страховых брокеров вырос на 11,7%, до 21,4 млрд руб., следует из данных Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ). Объем рынка таких услуг уверенно растет как минимум с 2017 года (в отдельные годы на 25–30%) и почти обгоняет по темпам роста рынок страхования (в иных сегментах, чем страхование жизни). Однако в минувшем году, по оценке НКР, рынок страхования вырос на 12,7% и составил 1,7 трлн руб., тем самым обогнав рынок страховых брокеров на 0,9 п. п.

Крупнейшие страховые брокеры по итогам 2024 года Выйти из полноэкранного режима Название Вознаграждение (млрд руб.) Изм. за год (%) Изм. за два года (%) «РК Страховой брокер» 5,58 21,8 60,5 СБ Сбербанка 4,55 -20,2 -9,6 «Страховые брокеры АСТ» 2,53 142,5 724,5 «Эльбрус» 1,36 17,2 78,7 СБ «РТ-Страхование» 0,90 15,1 11,3 «Ремайнд» 0,85 -27,7 -49,3 «Горизонт СБ» 0,79 -11,6 3207,9 «Атомный страховой брокер» 0,69 29,2 36,3 «Морской страховой брокер» 0,48 2778,2 - «Мейнс Страховые брокеры и консультанты» 0,46 31,4 202,1 Открыть в новом окне СБ — страховой брокер. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. По данным Ассоциации профессиональных страховых брокеров.

Страховые брокеры, чья деятельность является лицензируемой, относятся к посредникам при продаже услуг страховых компаний. Однако их взаимодействие со страховщиками первого эшелона не заменяет агентские и прямые продажи, а дополняет их за счет формирования клиентского потока со специфическими потребностями, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. Страхователь платит брокеру за набор услуг — как правило, это консалтинг, помощь в подборе страховой и перестраховочной программ, сопровождение страховых случаев, поясняет совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.

По словам экспертов, динамика 2024 года связана со спецификой бизнеса брокеров. В структуре non-life страхования примерно 40% занимает автострахование — сегмент, которым брокеры занимаются мало, отмечает господин Худяков. Вместе с тем именно этот сегмент показал значительный рост в 2024 году, отмечает он. Согласно оценке НКР, по итогам 2024 года премии по каско выросли на 30%, до 343 млрд руб.

Брокеры обычно работают в сегментах, где нужна узкая и глубокая специализация на конкретных рисках, таких как страхование имущества юрлиц, автострахование и морское страхование, отмечает сооснователь платформы для страховых агентов и брокеров «Инссмарт» Артур Коломиец. Клиентам из этих сегментов не свойственно наращивать расходы на страхование при отсутствии новых крупных проектов, например, строительных или инфраструктурных, а больших новых проектов в последний год не было, поясняет он.

По данным Банка России, в 2023 году в сегменте страхования у брокеров основная выручка приходилась на услуги личного страхования, прежде всего от несчастных случаев и болезни (14,6%) и медицинское страхование (22,8%), а также на имущественное страхование — наземного транспорта (8,5%), страхование грузов (6,5%), прочего имущества юрлиц (21,4%), гражданской ответственности (8,2%). В сегменте перестрахования основная выручка приходилась на услуги по перестрахованию прочего имущества юрлиц (62,7%), гражданской ответственности (9,9%), предпринимательских и финансовых рисков (11,1% и 7,5% соответственно).

Кроме того, по словам Сергея Худякова, пострадал сегмент брокерских услуг в банкостраховании и сегмент перестрахования, где все чаще осуществляется прямое взаимодействие страховщика и РНПК, а не через брокера. Также стала более жесткой конкуренция брокеров, которая выражается в переходе клиентов от одних брокеров к другим в поисках лучшего сочетания объема услуг и цены, что влияет на выручку, уточняет господин Худяков.

По итогам 2025 года эксперты прогнозируют продолжение замедления темпов роста рынка брокеров. По оценке Андрея Бархоты, в этом году объем вознаграждения брокеров вырастет всего на 10%.

Юлия Пославская