Автострахование обгоняет брокеров
У страховых компаний выручка начала расти быстрее, чем у посредников
Рынок страховых брокеров демонстрирует двузначные темпы роста. Однако в 2024 году, несмотря на увеличение вознаграждения за свои услуги на 11,7%, по темпам он проиграл рынку non-life страхования (на 0,9 п. п.). Отчасти это связано с высокими темпами роста автострахования, в котором доля брокерских услуг невелика. Кроме того, на рынке перестрахования растет доля государственной перестраховочной компании, что также ведет к снижению выручки у брокеров.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В 2024 году объем рынка страховых брокеров вырос на 11,7%, до 21,4 млрд руб., следует из данных Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ). Объем рынка таких услуг уверенно растет как минимум с 2017 года (в отдельные годы на 25–30%) и почти обгоняет по темпам роста рынок страхования (в иных сегментах, чем страхование жизни). Однако в минувшем году, по оценке НКР, рынок страхования вырос на 12,7% и составил 1,7 трлн руб., тем самым обогнав рынок страховых брокеров на 0,9 п. п.
Крупнейшие страховые брокеры по итогам 2024 года
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СБ — страховой брокер.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
По данным Ассоциации профессиональных страховых брокеров.
Страховые брокеры, чья деятельность является лицензируемой, относятся к посредникам при продаже услуг страховых компаний. Однако их взаимодействие со страховщиками первого эшелона не заменяет агентские и прямые продажи, а дополняет их за счет формирования клиентского потока со специфическими потребностями, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. Страхователь платит брокеру за набор услуг — как правило, это консалтинг, помощь в подборе страховой и перестраховочной программ, сопровождение страховых случаев, поясняет совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков.
По словам экспертов, динамика 2024 года связана со спецификой бизнеса брокеров. В структуре non-life страхования примерно 40% занимает автострахование — сегмент, которым брокеры занимаются мало, отмечает господин Худяков. Вместе с тем именно этот сегмент показал значительный рост в 2024 году, отмечает он. Согласно оценке НКР, по итогам 2024 года премии по каско выросли на 30%, до 343 млрд руб.
Брокеры обычно работают в сегментах, где нужна узкая и глубокая специализация на конкретных рисках, таких как страхование имущества юрлиц, автострахование и морское страхование, отмечает сооснователь платформы для страховых агентов и брокеров «Инссмарт» Артур Коломиец. Клиентам из этих сегментов не свойственно наращивать расходы на страхование при отсутствии новых крупных проектов, например, строительных или инфраструктурных, а больших новых проектов в последний год не было, поясняет он.
По данным Банка России, в 2023 году в сегменте страхования у брокеров основная выручка приходилась на услуги личного страхования, прежде всего от несчастных случаев и болезни (14,6%) и медицинское страхование (22,8%), а также на имущественное страхование — наземного транспорта (8,5%), страхование грузов (6,5%), прочего имущества юрлиц (21,4%), гражданской ответственности (8,2%). В сегменте перестрахования основная выручка приходилась на услуги по перестрахованию прочего имущества юрлиц (62,7%), гражданской ответственности (9,9%), предпринимательских и финансовых рисков (11,1% и 7,5% соответственно).
Кроме того, по словам Сергея Худякова, пострадал сегмент брокерских услуг в банкостраховании и сегмент перестрахования, где все чаще осуществляется прямое взаимодействие страховщика и РНПК, а не через брокера. Также стала более жесткой конкуренция брокеров, которая выражается в переходе клиентов от одних брокеров к другим в поисках лучшего сочетания объема услуг и цены, что влияет на выручку, уточняет господин Худяков.
По итогам 2025 года эксперты прогнозируют продолжение замедления темпов роста рынка брокеров. По оценке Андрея Бархоты, в этом году объем вознаграждения брокеров вырастет всего на 10%.