В Лысьве без холодной воды осталось 60 многоквартирных домов

В Лысьве сегодня в 15-30 часов на водопроводе произошел порыв, сообщает администрация округа. В результате было отключено водоснабжение домов в границах от ул. Энгельса до ул. Пожарского, от пр. Победы до ул. Российская. Глава Лысьвы Никита Федосеев сообщил, что под отключение холодного водоснабжения попали 60 многоквартирных домов. По его словам, к вечеру станет понятен фронт работ: «Бригада водоканала приступила к расчистке местности для устранения аварии. Время устранения аварии будет понятно после проведения раскопок. Сообщу дополнительно. Отопление работает в штатном режиме». Для жителей Лысьвы открыты четыре точки подвоза воды.

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Лысьва – крупный административный центр в Пермском крае. Численность населения Лысьвы на 1 января 2024 года составила 52 708 человек. В городе расположены крупные машиностроительные предприятия.