Сегодня исполняется 77 лет президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шамиль Тарпищев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Шамиль Тарпищев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев:

— Уважаемый Шамиль Анвярович! От всего сердца поздравляю Вас с Днём рождения! Без преувеличения, Вы — легенда мирового спорта, выдающийся тренер и организатор. Ваш вклад в развитие тенниса можно сравнить лишь с Вашими достижениями в международном олимпийском движении. Многолетняя работа в ОКР и МОК, триумф целой плеяды звезд тенниса, вспыхнувших благодаря Вам,— все это свидетельство Вашей преданности делу и высочайшего профессионализма. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и новых побед на благо российского спорта!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»