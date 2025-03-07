Дни рождения
Сегодня исполняется 77 лет президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву
Шамиль Тарпищев
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Его поздравляет министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев:
— Уважаемый Шамиль Анвярович! От всего сердца поздравляю Вас с Днём рождения! Без преувеличения, Вы — легенда мирового спорта, выдающийся тренер и организатор. Ваш вклад в развитие тенниса можно сравнить лишь с Вашими достижениями в международном олимпийском движении. Многолетняя работа в ОКР и МОК, триумф целой плеяды звезд тенниса, вспыхнувших благодаря Вам,— все это свидетельство Вашей преданности делу и высочайшего профессионализма. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и новых побед на благо российского спорта!