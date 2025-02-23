Следовавший на Кубу самолет экстренно сел в Петербурге из-за неисправности

Самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс №4-551 из Москвы в Кайо-Коко (Куба), экстренно сел в петербургском аэропорту Пулково из-за подозрений на неисправность воздушного судна, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Посадка прошла благополучно, уточнило ведомство.

На борту находились 434 пассажира. Все они «благополучно покинули борт» и направлены в здание аэропорта, уточнила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. По факту аварийной посадки ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

«По предварительным данным, из-за технической неисправности самолет авиакомпании Nordwind приземлится в аэропорту Пулково в 14:36. Наземные службы аэропорта приведены в готовность»,— сказано в сообщении ведомства.

Авиакомпания пообещала предоставить пассажирам все необходимое в соответствии с Федеральными авиационными правилами. В Кайо-Коко пассажиры вылетят резервным бортом, уточнили в Nordwind.