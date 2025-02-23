Житель Кубани осужден за хищение 73 млн рублей под видом продажи сельхозугодий

В Краснодаре суд признал юриста Антона Антонова виновным в мошенничестве с ущербом на сумму 73 млн руб. Его приговорили к лишению свободы на срок два с половиной года в колонии общего режима. Злоумышленник пообещал учредителю агрофирмы «Югвинсельхоз» продать ему 2,5 тыс. га пахотной земли, а затем присвоил полученные денежные средства.

Из приговора Октябрьского райсуда Краснодарского края следует, что в апреле 2022 года юрист Антонов предложил владельцу ООО «Югвинсельхоз» Гие Парсаданишвили купить большой массив сельхозугодий в Павловском районе Краснодарского края по цене 30 тыс. руб. за 1 га, что было значительно ниже сложившейся на тот момент рыночной стоимости. Юрист называл выставленные на продажу земли своими, но пояснял, что ему якобы потребуется несколько месяцев на завершение оформления участков в собственность.

Владелец агрофирмы заключил предварительный договор и передал Антону Антонову 73 млн руб. Вскоре выяснилось, что на самом деле участки не были сформированы. Их продажа могла состояться не ранее чем через три года после обращения претендента в администрацию края.

В ходе следствия и суда Антон Антонов признал себя виновным и раскаялся. Суд постановил взыскать с него нанесенный потерпевшему ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Анна Перова, Краснодар