Два выдающихся российских боксера, состязающихся друг с другом за статус короля полутяжелого веса (до 79,4 кг), после второго своего боя в Эр-Рияде поменялись ролями. Дмитрий Бивол, проигравший Артуру Бетербиеву в октябре, взял у него реванш, который получился довольно убедительным и очень красивым. Бивол, отбирая у противника титул абсолютного чемпиона мира, одержал победу по очкам, сумев использовать все свои уникальные качества — скорость, тонкость, тактическую гибкость. А результат этого поединка, кажется, сделал неизбежной третью серию грандиозного противостояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Достоинства Дмитрия Бивола (слева) во втором бою против Артура Бетербиева побили козыри его соперника

Фото: Richard Pelham / Getty Images Достоинства Дмитрия Бивола (слева) во втором бою против Артура Бетербиева побили козыри его соперника

Фото: Richard Pelham / Getty Images

После этого боя Дмитрию Биволу и всем, кто за него переживал, наверное, было жутко приятно убедиться в том, в какой эксклюзивный клуб он вошел. Слишком многие ресурсы, освещающие бокс, конечно же, не забыли после турнира в Саудовской Аравии оперативно освежить список бойцов, которым удалось завоевать титул абсолютного чемпиона мира в различных категориях в современную эпоху, то есть начиная с нулевых, когда чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) обрел примерно такую же ценность, как пояса «старше» него — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), и для получения особенного, «королевского» статуса стало необходимо собирать не три, а четыре звания. Список-то коротенький. До вступления в клуб Бивола он состоял всего из десяти фамилий.

А десятый член этого элитного клуба, пока одиннадцатый наслаждался сладостью момента, возможно, прокручивал в голове детали только что случившегося на саудовском ринге, стараясь понять, что пошло не так по сравнению с предыдущим боем, в котором четыре месяца назад он взял верх — строго говоря, на тоненького, но все же и не так чтобы хоть кто-то сомневался в честности исхода, отчего случилось первое в карьере поражение. И вряд ли находил покой, потому что это ведь больнее всего — чувствовать, что себя не в чем особенно упрекнуть, а все равно уступил. А матерым обозревателям оставалось лишь фиксировать: если октябрьский поединок был гимном по крайней мере некоторым исключительным качествам Артура Бетербиева — в меньшей степени панчерской мощи, формально не сыгравшей решающей роли, в большей — упорству, крепости, невероятной, особенно для 40-летнего спортсмена, «физике», умению гнуть свою линию, наплевав на обстоятельства,— то февральский пропел громкую оду талантам Дмитрия Бивола, чей бокс не столько про мускулы и силу, сколько про интеллект и адаптивность.

Он принялся ее петь без раскачки.

Если кому-то первый раунд боя показался пресноватым из-за дефицита остроты, то это напрасно. И в нем можно было найти немало занимательного, если помнить детали поединка предыдущего.

В октябре Артур Бетербиев в саудовской столице разгонялся так, как привык разгоняться с соперниками куда менее опасными, то есть неторопливо, без надрыва. А тут вдруг сразу занял центр ринга, сразу поддавил. А комментаторы ESPN с изумлением подмечали нюанс насчет стойки Дмитрия Бивола. Осенью он в фирменном стиле «танцевал» вокруг оппонента «на носочках», теперь прочно «врос» в настил, будто решил, что отступать уже некуда. Но при этом, что самое странное, Бивол, которому давление Бетербиева доставило в октябре столько дискомфорта в поздних раундах, был безумно эффективен, явно эффективнее оппонента.

Дальше было еще занимательнее. Бетербиев шел вперед все агрессивнее и агрессивнее. А Бивол отвечал все опаснее и опаснее. Да его совершенно не сбивал с ритма этот прессинг. Наоборот, он, казалось, с головой окунулся в свою стихию, такую, в которой удобно только ему, но никак не оппоненту. Бетербиев словно попал в ловушку. Все делаешь вроде бы так, как требует верный план, учитывающий твои основные достоинства, козыри, а очки капают сопернику. И хайлайты что второго, что третьего раунда наполнены под завязку удачными действиями слегка изменившего принципам Бивола. Вот прошел неплохой правый боковой, а вот претендент ловко ушел из-под атаки у канатов, заставив впечататься в них противника.

Артур Бетербиев наверняка рассчитывал быстро создать запас прочности. Но запас создавал его противник.

Все уважаемые боксерские медиаресурсы после третьего раунда были уверены, что Дмитрий Бивол впереди. Многие — что он выиграл каждый из трех.

Но это, конечно, еще ничего не означало, поскольку все же знают, что Артур Бетербиев — это «мясорубка», перемалывающая в муку даже предметы из закаленной стали, что он не ломается, не гнется. Гнутся обычно его противники, как бы неплохо они ни смотрелись перед тем, как их настигли жернова. И вот в четвертом раунде характер матча чуть изменился. А в пятом — изменения уже просто резали глаз. Чемпион попадал. Попадал жестко — по корпусу, в голову. А темп работы претендента, такой впечатляющий несколько минут назад, падал и падал.

Именно этот момент, пожалуй, идеально описал соль взлета Дмитрия Бивола. Трудно представить боксера, который, очутившись на его месте, переварил бы трепку от Артура Бетербиева: тот, как аллигатор, если вцепился зубами в жертву, уже не отпускает ее. А Бивол, подкручивая «настройки», играя с ритмом и дистанцией, из пасти выскочил. В седьмом раунде он, хотя и больше защищался, выглядел уже совсем недурно — за счет, скажем, резкого джеба. В восьмом у него прошел шикарный правый боковой, усиливший ощущение: претендент, пережив маленький кризис, восстановился и прибавляет. А те матерые эксперты, которые только что восхищались Артуром Бетербиевым и предрекали перелом, вынуждены были признать, что запас опять у Бивола.

Он был хорош. Потрясающе хорош. Это был тот Дмитрий Бивол, который в 2022 году переиграл великого мексиканского виртуоза Сауля Альвареса,— тонкий, раскрепощенный, все видящий и все чувствующий.

Саспенс не исчезал только потому, что Артур Бетербиев продолжал переть на претендента танком. А когда он, панчер от бога, прет, случиться может что угодно. Чемпион выплескивал из себя все до капельки — рисковал, рвал дистанцию, выбрасывал удар за ударом. И натыкаясь на защиту, получал удары в ответ. Перед 12-м раундом секунданты в углу умоляли Бетербиева взять его во что бы то ни стало. Они понимали, что если и уцелел крохотный шансик удержаться на троне, то без этого раунда и он точно уплывет.

Артур Бетербиев пытался выполнить просьбу, но именно грандиозный бой жаркой саудовской ночью выдавал все же его соперник. Интрига, правда, держалась и когда настало время огласить счет на судейских картах. На первой значилась ничья — 114:114, и Бетербиев, услышав цифры, покачал головой, словно сам не верил, что заслужил их. Две другие карты, впрочем, отразили то, что увидели и публика, и аналитики,— 115:113 и 116:112 в пользу Бивола. А система CompuBox подтверждала их выводы. У Дмитрия Бивола превосходство и просто по попаданиям — 170 против 121, и по попаданиям акцентированным — 85 против 78.

Потом были его слова про то, что поражение в октябре отчасти помогло ему — сняло часть гигантской психологической нагрузки.

И радость внимательных зрителей, заметивших, как руководитель главного управления по развлечениям Саудовской Аравии, устроившего это шоу, Турки аль аш-Шейх показывает три поднятых вверх пальца. Смысл месседжа был ясен: ну а как насчет третьего боя?

Ни победитель, ни проигравший не возражали. А ESPN, резюмируя итог поединка, констатировал, что соперничество такого накала и уровня нуждается в третьей серии, без нее оно не будет полноценным, без нее сохранятся вопросы и пробелы над буковкой i. И пусть знаменитости, которых чуть ли не открыто продвигали в качестве будущих претендентов на титул абсолютного чемпиона мира, Давид Бенавидес, Сауль Альварес подождут. А Международная боксерская ассоциации (IBA), торопясь, публиковала заявление своего президента Умара Кремлева, предлагавшего организовать третий поединок Бивола и Бетербиева в Москве, в «Лужниках», со стотысячной аудиторией, «чего бы это ни стоило». Желающих, правда, взять такой поединок себе, надо думать, обнаружится еще немало.

Алексей Доспехов