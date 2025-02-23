Сигма-бой
Дмитрий Бивол отнял титул абсолютного чемпиона мира у Артура Бетербиева в матче-реванше
Два выдающихся российских боксера, состязающихся друг с другом за статус короля полутяжелого веса (до 79,4 кг), после второго своего боя в Эр-Рияде поменялись ролями. Дмитрий Бивол, проигравший Артуру Бетербиеву в октябре, взял у него реванш, который получился довольно убедительным и очень красивым. Бивол, отбирая у противника титул абсолютного чемпиона мира, одержал победу по очкам, сумев использовать все свои уникальные качества — скорость, тонкость, тактическую гибкость. А результат этого поединка, кажется, сделал неизбежной третью серию грандиозного противостояния.
Достоинства Дмитрия Бивола (слева) во втором бою против Артура Бетербиева побили козыри его соперника
Фото: Richard Pelham / Getty Images
После этого боя Дмитрию Биволу и всем, кто за него переживал, наверное, было жутко приятно убедиться в том, в какой эксклюзивный клуб он вошел. Слишком многие ресурсы, освещающие бокс, конечно же, не забыли после турнира в Саудовской Аравии оперативно освежить список бойцов, которым удалось завоевать титул абсолютного чемпиона мира в различных категориях в современную эпоху, то есть начиная с нулевых, когда чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) обрел примерно такую же ценность, как пояса «старше» него — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), и для получения особенного, «королевского» статуса стало необходимо собирать не три, а четыре звания. Список-то коротенький. До вступления в клуб Бивола он состоял всего из десяти фамилий.
А десятый член этого элитного клуба, пока одиннадцатый наслаждался сладостью момента, возможно, прокручивал в голове детали только что случившегося на саудовском ринге, стараясь понять, что пошло не так по сравнению с предыдущим боем, в котором четыре месяца назад он взял верх — строго говоря, на тоненького, но все же и не так чтобы хоть кто-то сомневался в честности исхода, отчего случилось первое в карьере поражение. И вряд ли находил покой, потому что это ведь больнее всего — чувствовать, что себя не в чем особенно упрекнуть, а все равно уступил. А матерым обозревателям оставалось лишь фиксировать: если октябрьский поединок был гимном по крайней мере некоторым исключительным качествам Артура Бетербиева — в меньшей степени панчерской мощи, формально не сыгравшей решающей роли, в большей — упорству, крепости, невероятной, особенно для 40-летнего спортсмена, «физике», умению гнуть свою линию, наплевав на обстоятельства,— то февральский пропел громкую оду талантам Дмитрия Бивола, чей бокс не столько про мускулы и силу, сколько про интеллект и адаптивность.
Он принялся ее петь без раскачки.
Если кому-то первый раунд боя показался пресноватым из-за дефицита остроты, то это напрасно. И в нем можно было найти немало занимательного, если помнить детали поединка предыдущего.
В октябре Артур Бетербиев в саудовской столице разгонялся так, как привык разгоняться с соперниками куда менее опасными, то есть неторопливо, без надрыва. А тут вдруг сразу занял центр ринга, сразу поддавил. А комментаторы ESPN с изумлением подмечали нюанс насчет стойки Дмитрия Бивола. Осенью он в фирменном стиле «танцевал» вокруг оппонента «на носочках», теперь прочно «врос» в настил, будто решил, что отступать уже некуда. Но при этом, что самое странное, Бивол, которому давление Бетербиева доставило в октябре столько дискомфорта в поздних раундах, был безумно эффективен, явно эффективнее оппонента.
Дальше было еще занимательнее. Бетербиев шел вперед все агрессивнее и агрессивнее. А Бивол отвечал все опаснее и опаснее. Да его совершенно не сбивал с ритма этот прессинг. Наоборот, он, казалось, с головой окунулся в свою стихию, такую, в которой удобно только ему, но никак не оппоненту. Бетербиев словно попал в ловушку. Все делаешь вроде бы так, как требует верный план, учитывающий твои основные достоинства, козыри, а очки капают сопернику. И хайлайты что второго, что третьего раунда наполнены под завязку удачными действиями слегка изменившего принципам Бивола. Вот прошел неплохой правый боковой, а вот претендент ловко ушел из-под атаки у канатов, заставив впечататься в них противника.
Артур Бетербиев наверняка рассчитывал быстро создать запас прочности. Но запас создавал его противник.
Все уважаемые боксерские медиаресурсы после третьего раунда были уверены, что Дмитрий Бивол впереди. Многие — что он выиграл каждый из трех.
Но это, конечно, еще ничего не означало, поскольку все же знают, что Артур Бетербиев — это «мясорубка», перемалывающая в муку даже предметы из закаленной стали, что он не ломается, не гнется. Гнутся обычно его противники, как бы неплохо они ни смотрелись перед тем, как их настигли жернова. И вот в четвертом раунде характер матча чуть изменился. А в пятом — изменения уже просто резали глаз. Чемпион попадал. Попадал жестко — по корпусу, в голову. А темп работы претендента, такой впечатляющий несколько минут назад, падал и падал.
Именно этот момент, пожалуй, идеально описал соль взлета Дмитрия Бивола. Трудно представить боксера, который, очутившись на его месте, переварил бы трепку от Артура Бетербиева: тот, как аллигатор, если вцепился зубами в жертву, уже не отпускает ее. А Бивол, подкручивая «настройки», играя с ритмом и дистанцией, из пасти выскочил. В седьмом раунде он, хотя и больше защищался, выглядел уже совсем недурно — за счет, скажем, резкого джеба. В восьмом у него прошел шикарный правый боковой, усиливший ощущение: претендент, пережив маленький кризис, восстановился и прибавляет. А те матерые эксперты, которые только что восхищались Артуром Бетербиевым и предрекали перелом, вынуждены были признать, что запас опять у Бивола.
Он был хорош. Потрясающе хорош. Это был тот Дмитрий Бивол, который в 2022 году переиграл великого мексиканского виртуоза Сауля Альвареса,— тонкий, раскрепощенный, все видящий и все чувствующий.
Саспенс не исчезал только потому, что Артур Бетербиев продолжал переть на претендента танком. А когда он, панчер от бога, прет, случиться может что угодно. Чемпион выплескивал из себя все до капельки — рисковал, рвал дистанцию, выбрасывал удар за ударом. И натыкаясь на защиту, получал удары в ответ. Перед 12-м раундом секунданты в углу умоляли Бетербиева взять его во что бы то ни стало. Они понимали, что если и уцелел крохотный шансик удержаться на троне, то без этого раунда и он точно уплывет.
Артур Бетербиев пытался выполнить просьбу, но именно грандиозный бой жаркой саудовской ночью выдавал все же его соперник. Интрига, правда, держалась и когда настало время огласить счет на судейских картах. На первой значилась ничья — 114:114, и Бетербиев, услышав цифры, покачал головой, словно сам не верил, что заслужил их. Две другие карты, впрочем, отразили то, что увидели и публика, и аналитики,— 115:113 и 116:112 в пользу Бивола. А система CompuBox подтверждала их выводы. У Дмитрия Бивола превосходство и просто по попаданиям — 170 против 121, и по попаданиям акцентированным — 85 против 78.
Потом были его слова про то, что поражение в октябре отчасти помогло ему — сняло часть гигантской психологической нагрузки.
И радость внимательных зрителей, заметивших, как руководитель главного управления по развлечениям Саудовской Аравии, устроившего это шоу, Турки аль аш-Шейх показывает три поднятых вверх пальца. Смысл месседжа был ясен: ну а как насчет третьего боя?
Ни победитель, ни проигравший не возражали. А ESPN, резюмируя итог поединка, констатировал, что соперничество такого накала и уровня нуждается в третьей серии, без нее оно не будет полноценным, без нее сохранятся вопросы и пробелы над буковкой i. И пусть знаменитости, которых чуть ли не открыто продвигали в качестве будущих претендентов на титул абсолютного чемпиона мира, Давид Бенавидес, Сауль Альварес подождут. А Международная боксерская ассоциации (IBA), торопясь, публиковала заявление своего президента Умара Кремлева, предлагавшего организовать третий поединок Бивола и Бетербиева в Москве, в «Лужниках», со стотысячной аудиторией, «чего бы это ни стоило». Желающих, правда, взять такой поединок себе, надо думать, обнаружится еще немало.