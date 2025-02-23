Володин: те, кто бросил Россию, не могут праздновать День защитника Отечества

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил военнослужащих, участников военной операции и ветеранов с Днем защитника Отечества. В своем обращении он отметил важность военного образования и подготовки будущих защитников России, а также выразил благодарность работникам военно-промышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«День защитника Отечества объединяет всех, кто любит Россию и связывает с ней свое настоящее и будущее»,— написал господин Володин в Telegram.

В своем поздравлении Вячеслав Володин обратился и к тем, кто, по его мнению, «бросил Россию в трудный момент». «Испытания и вызовы, которые мы проходим вместе, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию и трусливо бежал за границу. Еще хуже, когда оттуда поливают ее грязью. Сегодняшний праздник — не их»,— заявил Вячеслав Володин.

Президент Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем защитника Отечества, отметил, что этот праздник «олицетворяет всенародную любовь к армии и флоту». В своем видеопоздравлении глава государства сказал, что Россия продолжит укреплять и развивать вооруженные силы.