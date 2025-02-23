Путин пообещал повысить уровень соцобеспечения военнослужащих

Кремль опубликовал видеопоздравление президента Владимира Путина по случаю Дня защитника Отечества. В нем он сказал, что обеспечение реальных потребностей войск и повышение социального уровня военнослужащих — одни из безусловных приоритетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В условиях стремительных изменений в мире наш стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных сил остается неизменным. Будем и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России»,— сказал Владимир Путин (запись опубликована на сайте Кремля).

Как добавил президент, День защитника Отечества олицетворяет всенародную любовь к армии и флоту. Воинская служба «всегда пользовалась у нас особым почетом, была и остается делом чести». В поздравлении Владимир Путин среди прочего упомянул сражения на Чудском озере и Куликовом поле, период смуты в XVI веке, битву под Полтавой и Бородино.

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