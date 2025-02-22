Над Крымом сбили три беспилотника

Минобороны России сообщило, что с 20:00 до 20:45 силы ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В 21:17 губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. В 22:36 он также предупредил о ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами … Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие»,— добавил Александр Гусев.

Ранее воздушная опасность была объявлена в Липецкой области, сообщал губернатор Игорь Артамонов. Ракетную опасность отменили через 13 минут. Предупреждение о возможной атаке БПЛА продолжает действовать.