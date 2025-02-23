Российский боксер Бивол стал абсолютным чемпионом мира

Россиянин Дмитрий Бивол завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 79,38 кг. На поединке в Эр-Рияде он обыграл россиянина Артура Бетербиева, который после проигрыша утратил звание абсолютного чемпиона.

Первый из 12 поединков чемпионата прошел в октябре 2024 года. На нем Бивол уступил Бетербиеву. В финальном поединке Бивол победил решением судей с результатом 114-114, 116-112, 115-113.

Для 34-летнего Дмитрия Бивола победа стала 24 по счету. 12 из них были нокаутом. Еще один бой Бивол проиграл. У 40-летнего Бетербиева 21 победа, из которых 20 нокаутом, и одно поражение.

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