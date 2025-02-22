ТЦ «Аура» эвакуировали из-за сработавшей сигнализации

В Ярославле в центре города эвакуировали крупный торговый центр «Аура» из-за сработавшей пожарной тревоги. Об этом сообщает Yarnews и очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, в торговом центре сработал сигнал пожарной тревоги, были отключены лифты и эскалаторы, открыли аварийные выходы. Люди массово покинули помещения ТЦ. Также очевидцы опубликовали видео подземной парковки, которая была залита водой, на записи виден пар.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области подтвердила выезд сотрудников для проверки сработки сигнализации. По данным спасателей, угрозы не было, эвакуировали около 500 человек.

Антон Голицын