Министр здравоохранения Татарстана провел 20 хирургических операций в Лисичанске

Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин провел 20 хирургических операций в Лисичанской центральной больнице за два дня. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Марсель Миннуллин отметил, что в Лисичанск также привезли новое диагностическое оборудование, включая эндоскопическую стойку для своевременного выявления желудочно-кишечных заболеваний.

Татарстан взял шефство над Лисичанском осенью 2022 года и оказывает поддержку в восстановлении инфраструктуры города.

Влас Северин