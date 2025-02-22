В московском антикафе с карликовыми свиньями выявили антисанитарию
Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности антикафе с минипигами. В заведении на проспекте Мира выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе требований к использованию животных. Название антикафе прокуратура не приводит, однако на проспекте Мира находится только одно подобное заведение — Piggy Place.
Карликовые свиньи содержались в подвальном помещении. Посетители могли пообщаться с животными, в том числе потрогать их. Всего в антикафе находилось восемь минипигов.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, нарушения прав потребителей, а также несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.
По результатам проверки прокуратура приняла «меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений». Подробности на данный момент не сообщаются.