В московском антикафе с карликовыми свиньями выявили антисанитарию

Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку деятельности антикафе с минипигами. В заведении на проспекте Мира выявлены многочисленные нарушения законодательства, в том числе требований к использованию животных. Название антикафе прокуратура не приводит, однако на проспекте Мира находится только одно подобное заведение — Piggy Place.

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Карликовые свиньи содержались в подвальном помещении. Посетители могли пообщаться с животными, в том числе потрогать их. Всего в антикафе находилось восемь минипигов.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, нарушения прав потребителей, а также несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

По результатам проверки прокуратура приняла «меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений». Подробности на данный момент не сообщаются.