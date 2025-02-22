В региональном фонде капремонта назначен и. о. директора

Исполняющим обязанности гендиректора регионального фонда капитального ремонта назначен Станислав Ермолаев. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 22 февраля, сообщает СПАРК-Интерфакс. Ранее господин Ермолаев работал начальником отдела департамента ЖКХ администрации Перми.

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Прежний директор фонда Владимир Хлебников написал заявление об увольнении по собственному желанию в начале февраля. Он занимал должность руководителя с 2021 года.

Фонд капитального ремонта Прикамья был создан в целях проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории региона. Учреждение аккумулирует взносы на капитальный ремонт, осуществляет функции технического заказчика работ по капремонту.