Бежавшая из США в Россию многодетная семья заявила о краже 5 млн рублей

Многодетная семья Хэер из США, которая получила убежище в России, лишилась 5 млн руб., сообщил юрист и правозащитник Юрий Коровин. По его словам, они перевели деньги неизвестному по рекомендации пастора.

«Они поселились в Подмосковье у знакомого, который является пастором-баптистом … Он заявил, что у него сын занимается бизнесом каким-то инвестиционным, то есть ему деньги дают в рост. Он предложил американцам тоже обратиться к нему»,— сказал Юрий Коровин «РИА Новости».

Семья Хэер перевела знакомым 5 млн руб. в долларах и биткоинах осенью 2024 года. Взамен им дали расписку, в которой указаны имена Лео и Шантель. Позже американской семье рекомендовали обратиться в полицию. Как уточнил Юрий Коровин, семья Хэер получила обратно 610 тыс. руб.

Многодетная семья Хэер получила временное убежище в России в 2024 году. Как сообщало МВД России, из США они уехали на фоне «отмены традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования».