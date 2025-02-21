Естественная убыль населения России достигла почти 600 тысяч человек

Естественная убыль населения России за 2024 год увеличилась на 20,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 596,2 тыс. человек. По итогам 2023 года показатель составлял 495,2 тыс. человек.

Согласно данным Росстата, в 2024 году число умерших превысило число родившихся. Количество умерших составило 1,8 млн человек (+3,3%), родившихся --1,2 млн (-3,4%).

Самый сильный спад рождаемости произошел в Еврейской автономной области (-16%), Калмыкии (-12%), на Алтае (-10%), Белгородской области (-8%). Рост рождаемости зафиксирован в Адыгее, Крыме, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.

Общая численность населения на начало 2025 года, как ранее сообщал Росстат, снизилась до 146,028 млн человек. Год назад она составляла 146,206 млн человек. В оценку численности населения не включены жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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