Здоровье в дефиците

Чтобы российское здравоохранение могло работать более эффективно, правительству необходимо реформировать подход к формированию госгарантий оказания медицинской помощи. Без этого тенденция к замещению бесплатной медицины платными услугами в РФ будет только нарастать, считают эксперты Высшей школы экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Коллектив экспертов Высшей школы экономики под руководством главы Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергея Шишкина опубликовал собственное исследование особенностей финансирования российского здравоохранения. В работе под названием «Организация и финансирование здравоохранения в России и в мире: тенденции и перспективы» они описывают, как развивалась система здравоохранения РФ с начала 1990-х годов в сопоставлении с мировым трендами.

Авторы констатируют, что по группе стран с сопоставимым уровнем экономического развития (Бразилия, Казахстан, Китай, Румыния, Турция) общие и государственные расходы на здравоохранение в России, измеряемые долей в ВВП, являются средними. Доля государственных расходов в общих расходах на здравоохранение в России выше, чем в большей части рассматриваемых стран, уступая лишь Румынии и Турции, а по размеру подушевых государственных расходов (в долларах по ППС) Россия и вовсе опережает все страны этой группы, за исключением Румынии. Таким образом, уровень расходов на здравоохранение в России в целом соответствует уровню стран с сопоставимым уровнем подушевого дохода, делают вывод авторы издания. Комментируя исследование, директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович обращает внимание на то, что измерение расходов на здравоохранение в зависимости от величины ВВП не совсем корректно. Более информативным является измерение доли расходов на здравоохранение в общих бюджетных расходах стран, где Россия идет наравне с некоторыми странами ЕС. Для объективной картины требуется аудит всех затрат на здравоохранение в стране, включая ведомственные, корпоративные и благотворительные, а также серый сектор медицины, когда пациент осуществляет выплаты напрямую врачу.

Основная проблема российского здравоохранения, по словам авторов книги, заключается в том, что государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи в России являются очень широкими по охвату населения и видам медицинской помощи для страны, тратящей относительно небольшую долю ВВП на здравоохранение. Они сопоставимы с гарантиями европейских стран, однако в этих странах уровень финансирования здравоохранения существенно выше (3,2% в РФ в 2022 году против 7,7% в среднем развитых странах ЕС). «Размеры финансирования здравоохранения государством явно не соответствуют ожиданиям граждан России»,— утверждает один из авторов работы, директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин, что подтверждают и данные мониторинга «Готовность к переменам». Декларируемая доступность медицинской помощи и дефицитность в реальном финансировании здравоохранения обуславливают вынужденное замещение бесплатной медицинской помощи лечением за счет собственных средств пациентов (прямая оплата медицинских услуг) или средств их работодателей (оплата в форме ДМС). Разработанные Минздравом стандарты оказания медпомощи не смогли решить задачу балансировки государственных гарантий с финансами, утверждают авторы.

По мере своей эволюции система ОМС становилась все более эклектичной, сочетая элементы государственного и рыночного регулирования. Тарифы на оплату медицинской помощи от региона к региону сильно разнились, что вызывало миграционные перетоки специалистов из регионов в мегаполисы, наиболее характерные в период пандемии. Двухканальный характер компенсации медицинских услуг — через средства ОМС и субсидии региональных бюджетов, зависящих от социально-экономического состояния региона,— не давал системе заработать как конкурентной. Масштабы проводимого ФОМСом перераспределения средств ОМС между регионами были недостаточны для сокращения межрегиональных различий в финансовом обеспечении прав застрахованных на медицинскую помощь.

Профессор кафедры управления и экономики здравоохранения факультета социальных наук НИУ ВШЭ Василий Власов замечает, что при сохранении текущих демографических трендов увеличения числа иждивенцев в России возможно ожидать еще большей дефицитности системы здравоохранения. Зависимость доходов системы ОМС от общих бюджетных приоритетов остается высокой. Взносы за неработающее население платят субъекты РФ. При растущем пожилом населении и несбалансированности доходов ОМС роль бюджетных ассигнований на покрытие дефицитности системы здравоохранения будет только расти, уверены авторы.

Напомним, что с 2025 года в системе ОМС появляются новые государственные гарантии отдельным категориям ветеранов боевых действий, а также пациентам с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями и назначение им врачебными комиссиями не зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов. Для повышения эффективности лечения пациентов с онкологическими заболеваниями программой ОМС на новый период установлено обязательное условие для назначения им отдельных схем противоопухолевой лекарственной терапии.

Установлено и право граждан в ходе санаторно-курортного лечения пройти обследования по выявлению факторов риска развития заболеваний и получению рекомендаций по ведению здорового образа жизни и принципов здорового питания. Ранняя профилактика вряд ли позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения, уверен Василий Власов, так как это не гарантирует снижения расходов в будущем — люди будут жить дольше и пользоваться услугами медицины. А текущий пример масштабной диспансеризации говорит о том, что ресурсы и без того перегруженной системы ОМС отвлекаются на избыточную диагностику, которая не позволяет заниматься лечением больных. Резервы эффективности системы, со слов эксперта, нужно искать в перераспределении имеющегося врачебного состава на более приоритетные направления.

Продолжающаяся реструктуризация системы в сторону оказания помощи в амбулаторном звене и сочетание в рамках одной системы оплаты за объем оказанных услуг с подушевым принципом оплаты за количество прикрепленных пациентов также вызывают на практике множественные коллизии, указывают авторы. Поликлиники остаются заинтересованными в наращивании объемов оказания помощи при сохранении верхнего предела затрат. Сергей Шишкин уверен, что в системе ОМС важно усилить экономическое стимулирование мероприятий в выбранных приоритетных направлениях развития здравоохранения. Для этого потребуется более детальная система оплаты за результат, создающая дополнительные стимулы для медицинских организаций. «Что касается измерения результативности в оказании медицинской помощи, то и у нас в стране, и за рубежом накоплен уже большой практический опыт таких измерений»,— утверждает Сергей Шишкин.

Дилемма дальнейшего развития системы финансирования здравоохранения состоит в выборе: продолжать замещение остающихся элементов общественного и рыночного регулирования административным управлением или обеспечить сбалансированное развитие механизмов государственного, общественного и рыночного регулирования в системе финансирования здравоохранения, резюмируют авторы. Выбор первого варианта означает полный или частичный демонтаж институтов сложившейся системы ОМС. «Полный демонтаж — это упразднение ОМС и воссоздание системы бюджетного финансирования здравоохранения. Частичный демонтаж — это трансформация системы ОМС при сохранении ее формальной атрибутики и части ее институтов»,— говорит эксперт. Страховые медицинские компании выводятся из ОМС, или в лучшем случае им оставляют функции выдачи полисов ОМС, информационного сопровождения застрахованных лиц и защиты их прав. В настоящее время наиболее вероятным представляется дальнейшая централизация и огосударствление системы ОМС при сохранении ее формальной атрибутики и минимального набора функций за страховыми медицинскими организациями, заключает господин Шишкин.

Юрий Праслов